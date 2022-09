Lucas Woudenberg krabbelt bij Willem II op na zware tijd: ‘Zonder mijn vader nooit meer hetzelfde’

Het competitietreffen tussen Willem II en ADO den Haag is bijna halverwege als Lucas Woudenberg weer eens aanzet voor een rush over de linkerflank. Zijn strakke voorzet wordt op een haar na gemist. De 28-jarige blonde linkervleugelverdediger doet ook in Tilburg waar hij om bekend staat: ongelofelijk veel meters maken langs de krijtlijn. ,,Het is mijn taak om de linkerkant te bestormen”, vertelt Woudenberg in de catacomben van het Koning Willem II stadion, kort na de 1-0 thuiszege op ADO den Haag. ,,Ik kan in mijn kracht spelen. Dat was één van de redenen om voor Willem II te kiezen. Wel vind ik dat de kwaliteit van mijn voorzet omhoog moet.”