Mariëlle van der Woerdt weet van geen ophouden: ‘Jaren gaan tellen, maar zolang mijn lijf heel blijft, ga ik door’

Uit het oogBadmintonster Mariëlle van der Woerdt raakte begin 2000 in de ban van racketlon. De Montfoortse bestormde de wereldranglijst in deze individuele meerkamp, waarbij twee spelers tegen elkaar strijden in de vier racketsporten tafeltennis, badminton, squash en tennis.