Met periodetitel op zak voorziet Matt Veerhuis meer moois voor CSW: ‘Zou niet weten waarom wij geen kampioen kunnen worden’

Veerhuis is een echte CSW-jongen en speelde – een stage bij Elinkwijk daargelaten – altijd voor de club uit Wilnis. Het was bijzonder om met zijn teammakkers op de laatste speeldag van de tweede periode met 1-2 te winnen bij Nieuwland ASC en zo periodekampioen te worden. ,,Fantastisch”, zegt de snelle linksbuiten die zeven keer trefzeker was deze jaargang en zelf het openingsdoelpunt verzorgde. ,,Toen we met 0-2 gingen rusten, zag het er heel zonnig uit. We hadden het nog even moeilijk toen zij tegen scoorden in de tweede helft. Maar we hebben de pot over de streep getrokken.”