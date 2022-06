Montfoorters denken met plezier terug aan succestrainer Dijkhuizen: ‘Hij zit nog in onze groepsapp’

Lodewijk Drost hield het aanvankelijk voor gezien als speler halverwege 2009 en vormde met Edwin de Bruin de technische commissie bij VV Montfoort. Omdat het vorige seizoen niet overdreven overtuigend was verlopen – VV Montfoort bleef De Merino’s één doelpunt voor in de eindrangschikking en dat volstond voor lijfsbehoud – ging het duo op zoek naar een nieuwe trainer. ,,Marinus was toen één van de kandidaten en we hadden een heel prettig gesprek”, zegt de nu 49-jarige Drost, wiens broer Gerben ook in de hoofdmacht speelde. ,,Hij was een beginnende trainer maar viel op door zijn open houding en rake woorden. We wisten natuurlijk wel dat Marinus een respectabele loopbaan als profvoetballer had gehad. We durfden hem aan te stellen en wisten toen nog niet dat dat een enorm succes zou worden.”