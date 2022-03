Na abrupt afscheid van zondagvoetbal droomt ONA al van opmars op zaterdag: ‘Laten zien dat ons niveau de vijfde klasse ontstijgt’

Tot voor kort was ONA in het zondagvoetbal actief in de eerste klasse. Ook in het zaterdagvoetbal wil de club zich straks opwerken naar een aansprekend niveau. ,,Er wordt aan een plan gewerkt om weer zo snel mogelijk omhoog te klimmen in de voetbalpiramide”, aldus Joeri Terlouw die aanvoerder was van de hoofdmacht totdat het elftal werd teruggetrokken uit de competitie.