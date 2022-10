Na afscheid van eredivisie dreigt opnieuw degradatie voor Vriendenschaar: ‘Staat er niet gunstig voor’

Nieuwe stap terug

Dat beide equipes met personele problemen kampen lijkt een logische verklaring voor de lage klassering. Voor De Treffers is het gemis van Marjan Kret, die voor langere tijd is uitgeschakeld, een fikse aderlating. Vervolgens liep Nancy Koopman-Tsai in de eerste najaarswedstrijd een blessure op waardoor ze voorlopig niet in actie kan komen. Vriendenschaar, een jaar geleden nog eredivisionist, had al de grootste moeite om het team bij aanvang van het seizoen compleet te krijgen. En ondanks dat er zeven speelsters op de lijst staan, moesten de Goudsen afgelopen week met een invalster spelen. Als de derby in een nederlaag eindigt lijkt opnieuw een stap terug onvermijdelijk.