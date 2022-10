Na hartoperatie is wielertalent Michiel Mouris (15) snel terug: ‘Had soms last van hartkloppingen’

Trainers­wis­sel zorgt niet direct voor een schokef­fect bij Alphen: ‘Er moet iets aangewak­kerd worden’

Alphen sloot een hectische week zaterdag af met een 0-2 nederlaag. De ploeg was in de eerste helft kansloos, maar in de tweede helft liet het elftal een ander gezicht zien. Echter, tot echte kansen kwam de ploeg niet. Dit alles zonder de ontslagen Rob de Lange, maar met interim-trainer Albert Bos op de bank.

17 oktober