Na missertje nu wel feest voor ARC: met periodetitel mag gedroomd worden van divisievoetbal

Hoofdklasse Fraaie reeks van ARC voorbij en nu moet de ploeg in de herkansing voor periodeti­tel: ‘Zou loon naar werken zijn’

Het is ARC in Utrecht niet gelukt om de tweede periodetitel te veroveren. In een weinig verheffende wedstrijd won DHSC in Portugese stijl met 1-0. Volgende week krijgen de Alphenaren nog een kans om de periodetitel te veroveren.

27 maart