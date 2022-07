Na vader Otto wil ook dochter Evy (14) wereldkampioen taekwondo worden: ‘Groeide ermee op’

Alphenaar Otto van Elzelingen (52) heeft al drie gouden WK-medailles op zak. In Italië (2014), het Verenigd Koninkrijk (2016) en Argentinië (2018) was Van Elzlingen de beste op het onderdeel Tuls in de leeftijdsklasse 35+. De bezitter van de vijfde dan is een meester in het schijngevecht met denkbeeldige tegenstanders. De puntentelling is op basis van ritme, kracht, techniek en uitvoering.