Na vertrek van coach en geldschieter valt AZC Alphen in diep gat: alle spelers uit eerste herenteam vertrekken

ARC ontsnapt in Amsterdam, de eerste voor Altior en dit gebeurde nog meer op de voetbalvel­den

Met een langzaam weer compleet geraakte selectie stelde ARC zich meer voor van het bezoek aan De Dijk. Uiteindelijk ontsnapten de Alphenaren in de allerlaatste seconde tegen de hekkensluiter. Voor Altior viel eindelijk iets te vieren. De club uit Langeraar boekte de eerste competitiezege. Bij Bodegraven was de tevredenheid groot na de tweede overwinning op rij. Lees hier alles over de afgelopen speelronde in het amateurvoetbal.