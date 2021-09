Na winnen van vijf hoofdprijzen is Diede de Groot nog ambitieus: ‘Gevoelsmatig nog niet aan mijn top’

In 2021 won Diede de Groot de vijf grote hoofdprijzen in het rolstoeltennis. Winst op achtereenvolgens de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, de Paralympische Spelen en de US Open. Maar de koningin van het rolstoeltennis voelt geen vermoeidheid. ,,Ik heb meer last van een jetlag. Na de Paralympics in Japan ben ik meteen doorgevlogen naar New York voor de US Open. Die vliegreizen waren mijn enige rustmomenten, maar de tijdsverschillen waren fors. Ik denk nu steeds dat het ochtend is.”