Na wonderlijke ontsnapping Sparta pluist Leen van Steensel nu hotels op Ibiza uit: ‘Wordt één groot feest’

Het is alweer dik tien jaar terug dat Van Steensel als speler van Excelsior Rotterdam een belangrijke rol speelde in de degradatie van Sparta. Beide Rotterdamse ploegen ontmoetten elkaar in een promotie-degradatiewedstrijd, op een moment dat Sparta over voetballers als Kevin Strootman, Nick Viergever en Edouard Duplan beschikte. Nadat het treffen op Woudestein doelpuntloos gelijk was geëindigd, kreeg Excelsior op het Kasteel pal voor tijd een strafschop. Toen die gemist werd en ex-Ajacied Rydell Poepon even later 1-0 maakte, ontplofte het Sparta-stadion.