Net bevallen Michaëlla Krajicek alweer terug in het tennis: ‘Zwanger zijn is ook topsport’

Andere status voor Rus na stoppen Bertens: ‘Voorlopig komt het op mij aan’

23 augustus Ze won het voorbije weekeinde haar tweede ITF-titel in een week tijd en was recent dicht bij haar eerste WTA-titel. Tennisser Arantxa Rus presteert goed, ook nu ze - door het stoppen van Kiki Bertens - de nummer 1 van Nederland is. De komende maanden moet blijken hoe de Westlander met haar veranderde status omgaat, bijvoorbeeld op de US Open later deze maand.