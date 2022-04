Nick doorliep jeugdopleiding Internazionale, maar doorbraak bleef uit: ‘Altijd de kleinste van het team’

De voetbaltoekomst van Nick Deelen zag er veelbelovend uit, toen hij op jonge leeftijd in Italië woonde. Zijn vader kreeg de opdracht om een bloemen- en plantenbedrijf op te zetten, waardoor de 5-jarige Deelen zich met zijn ouders in Borgo di Terzo vestigde. ,,Mijn vader spreekt vloeiend Italiaans en was volgens zijn werkgever de aangewezen man om deze klus te klaren”, aldus Nick Deelen, die al zijn vriendjes in groep 1 voorlopig vaarwel zegde.