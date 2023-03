Niet alleen trainer Gert, maar ook zijn vrouw Sandra voelt zich thuis bij Montfoort SV’19: ‘Delen liefde voor de bal’

Jelle is al jaren een steunpi­laar bij Tempo, maar afscheid nadert: ‘Vrouw deelt mij al jaren met korfbal’

Een team in transitie, zo omschrijft routinier Jelle Steenbeek het Alphense Tempo. De korfbalequipe bouwt nu nog veelal op ervaren krachten, maar verjonging is wenselijk. Want zelfs de trouwe steunpilaar denkt weleens na over zijn afscheid. Wellicht, zo bekende hij na de winst op Oost-Arnhem (24-16), wel na dit seizoen.