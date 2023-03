Nieuwe uitdaging voor Ted-Jan Bloemen: zonder klapschaats het wereldrecord van Koss verpulveren



Het zijn in feite monumenten: de wereldrecords die de Noor Johann Olav Koss in 1994 reed op de Olympische Spelen in Hamar. Kort daarna veranderde de klapschaats het schaatsen voorgoed en zijn de tijden vóór en na niet met elkaar te vergelijken. Gouwenaar Ted-Jan Bloemen is benieuwd waar hij toe in staat is op ‘vaste schaatsen’.