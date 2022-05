Nog weinig zorgen om eventuele stijging huurkosten voor zaalsportclubs: ‘Voorlopig is het wel op te vangen’

VOETBAL TOTAAL Weer puntver­lies FC Oudewater, einde aan titeldro­men CSW: dit gebeurde er nog meer op de voetbalvel­den

FC Oudewater leek probleemloos op de titel af te koersen, maar vanavond maakte de derdeklasser opnieuw een misstap. Na de volledige midweekse speelronde in het zaterdagvoetbal is de ploeg van trainer Alex Redel desondanks nog koploper, want achtervolger Alphia kwam ook niet tot winst. Rohda’76 verlengde een sterke reeks ook tegen NSV’46 en is nu officieel veilig. Lees hier alles over de op dinsdagavond gespeelde duels in het zaterdagvoetbal.

11 mei