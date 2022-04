Ook jubilaris Luuk Samsom zorgt niet voor ommekeer en dus raakt ARC achterop bij de koploper

Vivan Peters sommeerde als scheidsrechtster de spelers de bidons niet door de lucht te gooien. ,,Als ze op iemand komen, dan zijn we ver van huis”, sprak ze in het veld. Vervolgens werd een bidon teruggerold naar de Alphense dug-out, maar de snelheid was te laag en bleef in het veld liggen. Luuk Samsom wil de bidon pakken, maar moet daarvoor het veld in stappen. Officieel niet toegestaan en dus gaat zijn blik naar Peters. Beiden moeten hard lachen om het tafereel, waarna hij snel de bidon in de krat zet en weer op de bank plaatsneemt.