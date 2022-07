Op de World Games gaan leden van Den Edel voor hoogst haalbare: ‘Enige plak waar ik voor ga is de gouden’

Memphis en Matthijs brengen Moordrecht en Abcoude naar de training van Oranje

In Abcoude is het het gesprek van de dag en ook in Moordrecht is het niet onopgemerkt gebleven. De internationals van het Nederlands elftal begonnen vandaag hun training in het shirt van hun eerste amateurclub. Matthijs de Ligt droeg het tenue van FC Abcoude en Memphis Depay verscheen in het tricot van VV Moordrecht.

10 juni