Op geleende voetbalschoenen wijst Bellahcen Jodan Boys de weg: ‘Mo is goud waard’

Berm met talloze kleurrijke bloemen ‘in luttele seconden’ verwoest na maaifout: ‘Klap in het gezicht’

Het was een kleurige, lintvormige berm in Gouda waarin de paarse rietorchis straalde. Maar de bloemenpracht is veranderd in een kale strook. De bloemen zijn weggemaaid, tot woede van stadsecoloog André van Kleinwee, en met hem vele andere Gouwenaars.