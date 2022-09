Op zijn tiende speelde Friso tegen wereldkampioen: ‘Hou van avontuurlijke varianten’

Niko in Nederland onbekend, in Duitsland herkend op straat: ‘Als het minder gaat krijg je ook commentaar’

Spelen in de Bundesliga en uitkomen voor het Nederlands team. Twee jaar geleden had Niko Blaauw duidelijke doelen voor ogen. Inmiddels is het de 20-jarige Alphenaar beide gelukt.

9 september