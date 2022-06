Organisatie triatlon Nieuwkoop verbaasd na ontnemen NK-status: ‘Afzeggen had ons trouwe vrijwilligers gekost’

Vermoeid­heid breekt ARC op in tweede topper in 48 uur: ‘KNVB heeft eindstand beïnvloed’

ARC kan zich gaan richten op de nacompetitie om promotie naar de derde divisie. Trainer Mark Evers en zijn manschappen delfden zaterdag in een kolkende ambiance met 2-3 het onderspit tegen koploper FC Rijnvogels, in een wedstrijd waarin de KNVB een stevig aandeel had.

29 mei