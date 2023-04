Pas na 69 jaar voetballen wint Jan (78) voor het eerst een prijs : ‘De aanhouder wint’

Scheids­rech­ter Remko is er klaar mee: ‘Trekken, schelden en geweld; ik stop met mijn hobby’

Hij is scheidsrechter in hart en nieren, maar Remko Roest heeft abrupt een punt gezet achter zijn loopbaan. Afgelopen zaterdag werd de Bodegraafse arbiter tijdens de wedstrijd Sportclub Monster-KMD belaagd door een groep spelers, die aan zijn shirt trokken. Daarmee is voor hem de maat vol.