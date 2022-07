Poule-indelingen om de districtsbeker zijn bekend: zoals vanouds veel regio's tegen elkaar

Voor de clubs in de eerste klasse en lager begint het nieuwe voetbalseizoen in september traditiegetrouw met de poulefase van het bekertoernooi. De eerste- en tweedeklassers vormen groep 1, de derde-, vierde en vijfdeklassers zijn ondergebracht in groep 2 en 3. Er is geen onderscheid tussen zaterdag- en zondagclubs.

In groep 1 (West II) zijn Altior en TAVV aan elkaar gekoppeld in poule 10. Beide clubs spelen eind augustus ook al de traditionele Kermis Cup tegen elkaar. Ook Kagia en Voorschoten’97 zijn ondergebracht in poule 10. In poule 6 ontmoeten Olympia en RVC'33 elkaar. In groep 1 plaatsen de nummers 1 en 2 van elke poule zich voor de volgende ronde.

In groep 2 en 3 staan meer (regionale) derby's op het programma. Zo bestaat poule 7 (groep 2) volledig uit regioclubs met Haastrecht, Woerden, CVC Reeuwijk en Nieuwkoop. In groep 3 treffen alleen WDS, SPV’81, Perkouw en Gouda geen streekgenoten. In deze groepen gaan alleen de poulewinnaars door.

In Groep 1 van het district West I nemen Argon en CSW het tegen elkaar op in de poulefase. Beide clubs delen hun poule met KDO en Legmeervogels.

West I Groep 1: Argon, CSW, KDO, Legmeervogels Benschop, Delta Sports’95, FC Oudewater, Montfoort SV’19 Groep 2: ‘t Goy, Hertha, Schalkwijk, VOP FC Abcoude, Amstelveen Heemraad, NiTA, Olympia’25

West II:

Groep 1: 3: Antibarbari, DCV, Spirit, DONK 5: ESTO, Forum Sport, Hillegersberg, RKDEO 6: DSO, Nieuwerkerk, Olympia, RVC’33 9: Alphia, Concordia, EMM’21, VUC 10: Altior, Kagia, TAVV, Voorschoten’97 12: RCL, ROAC, SVC’08, UVS

West II

Groep 2: 7: Haastrecht, Woerden, CVC Reeuwijk, Nieuwkoop 11: Koudekerk, SC Monster, SVH, Rozenburg 14: HOV/DJSCR, Alphen, Schoonhoven, Zwarte Pijl 18: Aarlanderveen, Capelle 2, Bergambacht, VVOR Groep 3: 2: Siveo’60, Floreant, Zevenhoven, Sportief 3: Gouderak, Linschoten, Kamerik, NSV’46 4: BMT, Rohda’76, Bernardus, Woubrugge 7: WDS, WIK, Meerburg, HPSV 9: ASW, Moerkapelle, Be Fair, Hazerswoudse Boys 11: Kickers’69, MMO, Semper Altius, Zwammerdam 12: BSC’68, Groeneweg, GSV, Moordrecht 21: GOZ, Ommoord, Blijdorp, SPV’81 22: ONA, VEP, Bodegraven, Nicolaas Boys 26: DRL, Zinkwegse Boys, Overmaas, Perkouw 28: SVO/Buytenpark, FC Zoetermeer, SJZ, Gouda

