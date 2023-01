Raymond, Arthur en Theo zwemmen WK in ijskoud water: ‘Door de kou lukt aankleden niet meer’

De relatie die hem naar Nieuwkoop leidde is al over, maar Mike Boelee is lovend over de derdeklas­ser

Voor aanvang van dit seizoen haalde derdeklasser Nieuwkoop de ervaren Mike Boelee (32) binnen. Vrienden van zijn toenmalige vriendin gooiden een balletje op om te gaan voetballen. Een paar gesprekken later was het gevoel goed en begon Boelee aan een avontuur in de derde klasse.

6 november