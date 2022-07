Regioclubs tevreden na het zien van nieuwe competities: ‘Clubs waar je als voetballiefhebber graag komt’

Spanning? ARC’er Derek Prins geniet vooral van spannende ontknoping in titel­strijd

Na het doelpuntloze gelijke spel van afgelopen donderdag tegen Capelle, heeft ARC vanmiddag alles in eigen hand om de titelstrijd naar eigen hand te zetten. Twee overwinningen is de ploeg nog maar verwijderd van de titel in de hoofklasse. Vanmiddag wacht koploper FC Rijnvogels.

28 mei