Ricardo van Rijswijk overleefde ternauwernood een gesprongen blindedarm: ‘Ik heb echt geluk gehad’

Het scheelde echt maar een paar uur of Ricardo van Rijswijk had het niet na kunnen vertellen. Op bezoek bij zijn schoonfamilie in Brazilië knapte zijn blindedarm. Zijn hele maag raakte geïnfecteerd en zijn vitale organen werden zwaar aangetast. Omdat de verdediger van Koudekerk er in eerste instantie niks van merkte, was hij er bijna te laat bij. ,,Als ik een paar uur later naar het ziekenhuis was gegaan, dan was het me fataal geworden.” Nu staat hij weer op het veld en speelt hij met Koudekerk voor promotie.