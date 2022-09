Roelof voor tweede keer naar WK lifesaving: ‘In de zomer haal ik afgedreven zwemmers uit zee’

Onverharde wegen, drooggeval­len beekjes en rotsige afdalingen: gravelcy­cling is hot

Gravel Cycling over onverharde wegen en paden groeit snel in populariteit. De UCI haakte in met de Gravel World Series en, op 8 en 9 oktober, het eerste WK. Piotr Havik, Maaike Coljé en Diederik Deelen hebben zich al geplaatst.

20 september