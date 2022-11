Rohda’76 rouwt om overleden Jasper van Diemen (21): ‘veel te jong overleed ons gewaarde en zéér geliefde lid’

Een dag na het overlijden van Van Diemen kwam de hoofdmacht van Rohda’76 niet in actie tegen Siveo’60. Ook het tweede en zijn vroegere ploeggenoten van het zesde elftal speelden niet. Alle andere teams hielden voor de aftrap een minuut stilte. De voor vanavond geplande algemene ledenvergadering is uitgesteld. In een bericht op de website herdenkt de Bodegraafse club hem. ,,Te jong, veel te jong overleed ons gewaarde en zéér geliefde lid.’’

Nick is wereldkampioen jiu jitsu: ‘Eén keer is knap, maar nu wil ik het ook blijven’

Nadat het overlijden van hun ploeggenoot bekend werd, zochten spelers en staf van Rohda’76 elkaar vrijdagavond op in de kantine van de dorpsclub. Zaterdagmiddag brachten zij hun condoleances over aan de ouders van Van Diemen, die ook een broer en een zus achterlaat. Ook hadden de spelers de mogelijkheid om afscheid te nemen van hun geliefde teamgenoot die steevast met ‘Jappie’ werd aangesproken.

Altijd belangstelling

,,Een sociale, warme jongen die erg geliefd was binnen de spelersgroep. Hij toonde altijd belangstelling voor anderen’’, zo typeert hoofdtrainer Arjen Linstra in het herdenkingsbericht op de clubwebsite de voetballer die deel uitmaakte van het tweede elftal. In een oefenwedstrijd maakte hij begin dit jaar zijn opwachting in de hoofdmacht en was direct trefzeker.