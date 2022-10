Rokers verliezen terrein op sportcomplexen: ‘Alleen nog achter de kantine, uit het zicht van de jeugd’

Geen hardloop maar terugloop: aantal deelnemers aan wedstrij­den fors afgenomen

Zo'n 200 hardlopers meldden zich afgelopen zondag in Waddinxveen voor de Langs de Gouweloop. Fors minder dan de 400 deelnemers in 2019, toen nog niemand van corona had gehoord. Organisator SC Antilope is zeker niet de enige die met zo’n terugloop kampt. Een samenwerking met clubs uit de regio moet de populariteit van loopwedstrijden weer aanwakkeren.

5 oktober