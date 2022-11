Rondje langs de velden: Prijs voor ARC-gids en code rood bij Alphense Boys

Voor Sportlust’46 wacht zaterdag een topper in de derde divisie. De ploeg van Jochem Twisker neemt het op tegen koploper DOVO en voor de Woerdenaren is het zaak om zich definitief te scharen in de strijd om de koppositie. ,,Veel interessanter gaat het dit weekend niet worden. Ik vind wel dat als we vanmiddag verliezen, we echt een pas op de plaats maken”, aldus de trainer die nog niet over Kesly den Haag en Martijn Jansen kan beschikken. Daarnaast ontbreekt ook Rafik el Hamdi en is Soufyan Echcharaf alweer vertrokken bij de Woerdenaren. ,,Ik moet eerlijk zeggen dat ik had gehoopt dat we de speelwijze al verder hadden ontwikkeld, maar dat zat er niet in. We staan momenteel daarin wat stil. Het was ook wat aan de krappe kant voor ons, dus de afgelopen week was de training er ook op gericht om fris te blijven. Dat pakken we over een paar weken weer op. Vanmiddag staat er in ieder geval genoeg kwaliteit op het veld, dus dat is geen enkel probleem.”