Rondje langs de velden: Richten op verdedigen is Alphense Boys niet goed bevallen

De afgelopen weken koos Alphense Boys voor een enigszins verdedigende speelwijze. Morgen tegen Purmersteijn wordt weer gekozen voor de aanval. ,,Dat verdedigen is mij namelijk slecht bevallen”, vertelde Remco Tuinenburg. ,,Het is goed om dat even gedaan te hebben. Het moet alleen wel resultaat opleveren, anders schiet het niet op”, vertelde de trainer die morgen waarschijnlijk weer kan beschikken over Raychelo Fecunda. De rest van de groep is ook fit. ,,Punten zijn welkom, maar het is vooral belangrijk dat wij ons ding blijven doen. Dan komt het wel goed.”

Sportlust’46 neemt het vanmiddag in eigen huis op tegen degradant ASWH. De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht bouwt aan een nieuwe, jonge ploeg en dat heeft tijd nodig. ,,Maar wij gaan de punten zeker niet zomaar even ophalen”, vertelde trainer Jochem Twisker. De Woerdenaren moeten het nog stellen zonder aanvoerder Martijn Jansen en Kesly den Haag. Marley Berkvens is nog een twijfelgeval. ,,Het zat met het vertrouwen al goed in de groep. Maar als je mee wilt doen om de bovenste plaatsen, dan kan je jezelf geen puntverlies veroorloven. De overwinning van vorige week op VVOG is alleen iets waard als we winnen van ASWH en die ploeg is niet te onderschatten”, aldus de oefenmeester. Momenteel bedraagt de achterstand van Sportluust’46 op koploper DOVO slechts drie punten en dat is de tegenstander van volgende week.

In de halve finale van de nacompetitie won ARC eind vorig seizoen over twee wedstrijden van Odin’59. Vanmiddag keert die ploeg als koploper van de vierde divisie terug in Alphen. ,,Het kan een leuke wedstrijd worden. Ze hebben een wat frivolere spelopvatting in vergelijking met vorig seizoen. Daarnaast is het voor ons aanhaken bij de bovenste ploegen of even terugzakken naar de grijze middenmoot”, vertelde trainer Mark Evers die nog altijd moet puzzelen met zijn opstelling vanwege blessures. ,,Voor ons zit de crux erin of we de kansen afmaken. Als dat lukt, zijn wij door weinig ploegen te verslaan.’’