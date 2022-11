Rondje langs de velden: Sportlust’46 kijkt al verder en ARC wil meer variatie

Sportlust’46 ontvangt vanmiddag ACV. De ploeg van Jochem Twisker heeft in de derde divisie hetzelfde puntenaantal als de bezoekers uit Assen en dat maakt het duel interessant. ,,Het is elke week een krachtmeting. Mochten we in de laatste vier wedstrijden zeven punten halen, dan staan we er nog steeds bij. Vanmiddag treffen we in elk geval een directe concurrent, maar dat hoeft niet te betekenen dat dit over drie weken ook nog een directe concurrent is”, vertelde de oefenmeester die ziet dat de eerste negen ploegen slechts drie punten van elkaar verwijderd zijn. ,,Iedereen hijgt elkaar in de nek.”