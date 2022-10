Rondje langs de velden: Tuithof heeft kruisband afgescheurd en Sportlust’46 treft oude bekenden

Jordi Tuithof is een van de vele basisspelers die ARC-trainer Mark Evers vandaag mist tijdens het bezoek aan Goes. De voormalig speler van ESTO en Jodan Boys viel eind september uit tijdens de Groene Hart-derby, die ‘zijn’ ARC met 5-3 verloor . In afwachting van verder onderzoek miste hij de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Achilles Veen en afgelopen week volgde de diagnose. Hij zal de komende maanden niet in actie kunnen komen. Doelman Mike van Vliet is het nieuwste lid van de ziekenboeg bij ARC. Ten opzichte van vorige week is Lilinho Martins da Silva weer aangesloten bij de selectie. ,,Onze intentie blijft om goed voetballen, maar we zullen wel aanpassingen moeten doen. Daarnaast staat Goes ook bekend als goed voetballende ploeg.’’

Jodan Boys ontvangt vanmiddag het vooralsnog wisselvallig presterende Capelle. Die ploeg heeft na zes wedstrijden acht punten en verloor onlangs nog met 7-1 bij Spijkenisse. Met zeven punten presteert Jodan Boys vergelijkbaar. ,,En dus kunnen we stellen dat deze wedstrijd bepaalt of je naar beneden moet kijken of dat je omhoog kan kijken”, aldus van trainer Erik van Zoest die vanmiddag niet kan beschikken over Mike Verhagen. Hij kampt met een gekneusde rib. ,,Als ik afga op hun duel met Smitshoek, denk ik dat ze best wel in zullen zakken. We zullen dus veel de bal hebben, maar balverlies betekent ook dat we een counter tegen krijgen. We kijken in ieder geval uit naar dit duel. Het is een aansprekende tegenstander en altijd leuke wedstrijden. Zij begonnen het seizoen met de ambitie om te promoveren, dus ook dat zal mee gaan spelen.”