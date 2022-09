Rondje langs de velden: Ziekenboeg Jodan Boys vult zich al en ARC kan een stootje hebben

Vanmiddag wacht voor Jodan Boys een duel met het Heemskerkse ODIN’59. Met kasteel Assumburg op de achtergrond proberen de Gouwenaars zich te revancheren voor de nederlaag van afgelopen week tegen het gepromoveerde Nieuwenhoorn (0-3). Dat zal alleen zonder de reeds geblesseerde verdedigers Mike Verhagen en Roald Heerkens zijn. Afgelopen week sloot ook middenvelder Mo Bellahcen aan in de ziekenboeg. ,,Het wordt een ander soort wedstrijd dan tegen Nieuwenhoorn. Het team van ODIN’59 zit goed in elkaar. Zij zullen meer van het doel komen dan Nieuwenhoorn. Of dat in ons voordeel is, zullen we moeten ondervinden”, aldus trainer Erik van Zoest. ,,De sfeer is in ieder geval goed. In een seizoen kom je altijd pieken en dalen tegen. Laten we hopen dat we het dal hebben gehad en zaterdag weer bij een piek aanbelanden.”