‘Rood’ Montfoort SV’19 onderuit, DONK voert spanning op en dit gebeurde nog meer op de voetbalvelden

Padelgekte in gemeente: Boskoop en Alphen krijgen er banen bij, ondanks groeiende zorgen

Padel is populair; steeds meer regiogenoten slaan een balletje. In zowel Alphen als Boskoop komen er dit jaar dan ook banen bij, ook al is er tegen het complex in Boskoop een bezwaarschrift ingediend.

4 januari