Roy (21) breidt garderobe uit en heeft contract op zak: ‘Kijken hoe ver ik kan komen als wielrenner’

Advocaten­zoon Xander Spong mist grip, maar wint Plassen­toer­nooi wel: ‘In de eerste set bijna door mijn enkel’

Xander Spong was in de finale van het Plassentoernooi te sterk voor zijn clubgenoot Jelmer Broers. Hij won overtuigend met 6-1, 6-2. De winnaar klaagde na afloop over de gladde ondergrond.

1 augustus