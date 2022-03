Scheidsrechter Jan Kuylenburg weet het zeker: ‘Niets is mooier dan beachvolleybal’

Hij rijdt wekelijks kriskras door Nederland. Afgelopen zondag was hij lijnrechter in het Brabantse Meijel bij de eredivisiewedstrijd Peelpush-Dynamo. Een ritje van 270 kilometer heen en terug met zijn vaste maat Arie Verschoor (78). ,,Zijn we daarna ‘s avonds nog wezen eten bij Van der Valk in Vianen. Ben je toch een hele dag onderweg en het kost meer dan het oplevert. Zeker met de huidige benzineprijs. Maar je hoort mij niet klagen. Dit is mijn leven. Ik zou niet anders willen”, zegt Jan Kuylenburg in zijn appartement in Schoonhoven-Oost.