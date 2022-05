Snel herstelde Bram over kampioensrace: ‘Titel mislopen op laatste dag wil ik nooit meer meemaken’

Sneller dan verwacht kan SC Woerden-oefenmeester Mike Doorkamp weer beschikken over linkervleugelverdediger Bram Bastmeijer. De talentvolle Woerdenaar, die dit seizoen doorbrak in de hoofdmacht, scheurde in maart van dit jaar zijn enkelbanden. ,,Dat was wel even schrikken”, zegt Bastmeijer, die na de diagnose vreesde dat zijn voetbalseizoen ten einde was. ,,Volgens de artsen zou ik na een week of acht weer mogen gaan opbouwen. De eerste drie weken heb ik volledig rust moeten nemen. Daarna verliep mijn revalidatie gelukkig heel voorspoedig.”