Steven van Haaften wil zich het verdedigen eigen maken: ‘Tactisch verschil met aanvallen fascineert me’

Voetbal Totaal Gemakzucht bij Jodan Boys, Woerden meldt zich aan kop; dit gebeurde er op de voetbalvel­den

Voor rust geen vuiltje aan de lucht, maar na negentig minuten toch teleurgesteld van het veld. Dit overkwam Jodan Boys, dat tegen FC 's-Gravenzande genekt werd door de eigen gemakzuchtigheid. In de derde klasse won Aarlanderveen eenvoudig van Gouda en hoefde daarvoor slechts 85 minuten in actie te komen. Daarna vond de arbiter het welletjes met de steeds harder wordende charges. Alphense Boys zorgde in de zondagse hoofdklasse voor een verrassing tegen koploper Hoogeveen. Hieronder het overzicht van wat er dit weekeinde gebeurde op de regionale voetbalvelden.

28 februari