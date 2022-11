Striemende ijskoude wind de grootste tegenstander op Reeuwijkse Hout Cross

Op het strand van het Reeuwijkse Hout moesten elke ronde ook drie sierlijke zandheuveltjes bedwongen worden door de ruim 500 deelnemers, die verdeeld waren over ruim twintig series.

Martijn Klaasse van AV Gouda werd op de langste afstand (de 9000 meter) net als een week eerder bij de Halve Marathon Gouda tweede, 15 seconden achter winnaar Chris van Wamelen van PAC. ,,Ik werd bij de Gouweboscross begin dit jaar in de sprint verslagen door de winnaar van vandaag. Nu kon ik net niet bij hem komen en had ik eigenlijk meer oog voor Maarten Blokland. Ik dacht dat hij me misschien nog ging pakken, maar ik kon hem op voldoende afstand houden zodat hij me niet met een felle eindsprint kon terugpakken.’’

Blokland van SC Antilope bleef op zijn beurt de nummer vier weer net voor. Ook hij liep een week eerder de halve marathon in Gouda, maar hij fungeerde toen als haas voor een vriend die aanzienlijk minder snel rent. ,,Ik ben wel verrast dat ik vandaag zo dicht achter Martijn eindig, die vorige week zo’n scherpe tijd van 1 uur 11 minuten neerzette.”

Honden

Opvallend was de vijfde plek van Indigo Tjan van AV Gouda, die kort achter de top drie op de 9000 meter finishte. Tjan studeert in Utrecht en traint zowel daar als bij AV Gouda. Hij was liefst anderhalve minuut sneller dan vorig jaar tijdens de Reeuwijkse Hout Cross. ,,Ik ben tevreden omdat ik aanzienlijk sneller ben. Wel was het parcours een klein beetje anders. Vorig jaar zat er een stukje in het parcours waar veel honden liepen en moesten we soms even kort inhouden.”

Ondanks de kou is er tot het einde publiek, vooral bestaande uit leden van SC Reeuwijk zoals de bekende loper Wim Verkleij, die na zijn eigen cross gedaan te hebben (eerder op de middag waren er kortere crossen) onder anderen zijn clubtrainer Raoul Smit Sibinga aanmoedigt. De looptrainer is nog fris van geest, want hij steekt zijn duim op en kijkt nog even kort om met een lach als er grappen gemaakt worden over het aantal ronden dat hij nog moet rennen.

Weinig last

De Bodegraafse Lisette Verleun, lid van SC Reeuwijk, krijgt een glimlach op haar gezicht bij de passages van het publiek, waaronder haar vriend Wouter. Voor haar is het opnieuw een eenzame strijd: ze is net als bij de Floracross (drie weken eerder in Boskoop de openingsklassieker in het ZHM-circuit, red.) de enige vrouw die aan de langste cross meedoet. ,,Bij aankomst was het heel koud, vooral door de wind. Tijdens het lopen heb ik daar gelukkig weinig last van gehad.”

Op de 4500 meter won Evita Hoogeveen van AV'47, 20 seconden voor Daphne Lamboo (AV Gouda, foto met startnummer 780). Op de 2000 meter was Raigen Kool van AV Gouda de snelste van de junioren C1 in een tijd van 7.08. Bij de junioren B1 (3000 meter) won Alphenaar Noa Pet (12.30 minuten) voor zijn AAV'36-clubgenoot Julian Plompen.

Ton Groenendaal van organisator Sportclub Reeuwijk is kort na de race tevreden. ,,Het is gelukkig droog gebleven. We hadden meer dan 500 deelnemers, een stuk of 50 minder dan vorig jaar. Maar toen vond deze cross plaats kort nadat vrijwel alle coronamaatregelen voor sportevenementen vervielen en wilde iedereen dolgraag weer een loopwedstrijd doen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.