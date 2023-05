Tekort aan spelers lost SPV’81 op met drie vrouwelijke invalsters: ‘Kwestie van tijd voor je dat vaker ziet’

De wedstrijd tegen Rohda’76 betekende voor SPV’81 het afscheid van de vierde klasse. De dorpsclub uit Polsbroek kon in de slotronde al niet meer aan degradatie ontkomen. ,,Er is dit seizoen veel tegenslag geweest en we moesten accepteren dat we rechtstreeks naar de vijfde klasse degraderen. Dat doet altijd pijn, en zeker bij mij . Bij deze club ben ik al lang betrokken en dat blijft ook zo, ondanks dat ik vanaf 1 juli bij ZBVH uit Zuid Beijerland actief ben’’, aldus Eyra.

Volledig scherm Trainer René Eyra van SPV'81 met de drie vrouwelijke invalsters © SPV'81

De oefenmeester uit Rotterdam zorgde in zijn afscheidswedstrijd nog wel voor een opmerkelijk moment. Naast de mannen traint hij bij de dorpsclub ook de vrouwen en die twee werelden liet hij zaterdag samenkomen. Hij kampte met een tekort aan spelers en putte daarom uit de vrouwelijke selectie voor aanvulling. Eyra: ,,Je ziet de kwaliteit iedere jaar beter worden en het is een kwestie van tijd dat je vaker zal zien dat een vrouw in het eerste terecht komt. Nu is het nog iets heel bijzonders. Het was leuk om te zien dat de tegenstander daarvan even vreemd opkeek.’’

De drie invalsters lieten in de korte tijd dat ze op het veld actief waren een goede indruk achter. De Wit die als aanvalster speelde was dicht bij een treffer. Er was een scrimmage voor het vijandelijke doel en ze knalde de bal nog hard richting het net, echter het ontbrak aan geluk. Eyra: ,,Een treffer had natuurlijk extra leuk geweest. Nu bleef het bij applaus van de toeschouwers. Er komt een tijd dat niemand er meer van op kijkt als een vrouw in het eerste komt te spelen. Nu is het nog even pionieren. Voor ons als SPV’81 hebben we het seizoen op een bijzondere manier afgesloten. En de drie invalsters houden we hier goed in de gaten. Dit optreden van ze smaakt naar meer.’’