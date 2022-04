Tijd begint te dringen in de degradatiezone: ‘Sportieve aspect niet altijd bovenaan, daar heb ik me op verkeken’

MMO-trainer John van Berkel keek afgelopen zaterdag eens goed naar de reservebank en zag daarop welgeteld één persoon zitten. Het betrof een 43-jarige reservedoelman die normaal gesproken zijn opwachting maakt in het derde elftal. ,,Dat zegt wel veel over onze mogelijkheden”, zegt de man die met de club uit Hoogmade onderuit ging tegen streekgenoot Bernardus. ,,We zitten nu eenmaal heel dun in de mensen. We hebben negen punten uit zeventien duels en hadden zaterdag thuis écht van Bernardus moeten winnen. Helaas verloren we met 2-3, waardoor het gat met die ploeg nu zeven punten is. Als je bedenkt dat we de nummers één, twee, drie en vijf nog krijgen, kun je gerust stellen dat we een wonder nodig hebben. Als je eerlijk bent, is het goed om nu al te berusten in degradatie, al blijven we wel vechten natuurlijk.”