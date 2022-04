Topvolleyballer Dennis Borst houdt het na drie titels, drie bekers en vier supercups voor gezien

,,Het gaat wel gek worden zonder volleybal, dus ik denk niet dat ik de sport helemaal vaarwel ga zeggen’’, vertelt Borst over zijn aanstaande afscheid van Lycurgus en volleyballen op het hoogste niveau. ,,Ik begin het thuisfront, vrienden en familie steeds meer te missen. Laatst ging mijn vriendengroep op wintersport en dan kan ik niet mee. Dat soort dingen wil ik ook meemaken. Ik wil mijn nichtje op zien groeien en zo zijn er meer dingen’’, aldus Borst die inmiddels jaren in Groningen woonachtig is. Hij begon met volleyballen bij THOR in Bergambacht, waar hij opgroeide. Via VCV belandde hij bij Lycurgus. Die club diende hij acht seizoenen, met tussendoor een uitstapje van twee jaar naar Zwolle.

Het definitieve afscheid van Borst is op 18 april, wanneer hij met Lycurgus de bekerfinale speelt. Hij speelde al 19 finales en veroverde drie Nederlandse titels, drie bekers en vier supercups. Omdat Lycurgus nu derde staat in de kampioenspoule en bepaald niet zeker is of de club zich plaatst voor de finale van de play-offs, wordt komende zondag al door het Groningse publiek afscheid genomen van Borst. Daarna volgen in ieder geval nog drie uitduels in de kampioenspoule en dan de bekerfinale tegen Orion.