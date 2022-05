Twaalf goals voor ARC, dreun voor Alphense Boys en dit gebeurde er nog meer op de voetbalvelden

Goudse basketbal­ler bereikt voorpor­taal van de NBA: ‘Opeens ben je niet meer dé man’

In de zomer van 2019 vertrok Massal Diouf op 16-jarige leeftijd naar Amerika. Via Californië en Canada heeft hij nu het voorportaal van de NBA bereikt. Vanaf volgend schooljaar komt Diouf uit voor The University of Texas, at San Antonio in de universitaire scholencompetitie. Vier bekenden over de ontwikkeling van de Goudse basketballer.

