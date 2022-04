Tweede plaats maximaal haalbare voor vrouwen van De Treffers

Ingrid Veenhuis met GZC DONK in de play-offs om de landstitel: ‘Tijd dat jonge twintigers gaan opstaan’

De waterpolosters van WIDEX GZC DONK beginnen vrijdag in Gouda aan de kwartfinales (best-of-three) in de play-offs om de landstitel. Coach Ingrid Veenhuis is duidelijk: ,,We willen ons voor het tweede speelweekend plaatsen.”

