Uitschakeling in Moskou was voor waterpolosters startpunt van succesvolle loopbaan: ‘Leerzaam avontuur’



Twee doelpunten scheidden Widex/GZC DONK in 2013 van de finale van de LEN Trophy. Donderdag is het op de dag af tien jaar geleden dat de Goudse waterpoloploeg in Moskou werd uitgeschakeld door Skif/Izmailovo. Geen enkele Nederlandse vrouwenwaterpoloploeg kwam sindsdien zo ver op dit podium.