Velden groen houden door droogte niet eenvoudig: ‘Door crisis in Oekraïne ook geen kunstmest’

Jan Lingen is coördinator van de onderhoudsploeg van VV Gouderak. De club bezit één grasveld, dat normaliter twee keer per week gemaaid wordt. ,,Maar door de warmte gebeurt het nu slechts eens per twee weken”, zegt Lingen, die stelt dat de bodem ‘arm’ is. ,,De groei van het gras blijft enorm achter. Bovendien zit er veel ‘rommel’ tussen: klaverblaadjes, bloemetjes, weegbree. We hebben dat er allemaal met de hand uitgestoken. Vroeger bespoten we dat weleens, maar in verband met milieuwetgeving mag dat niet meer van de gemeente.”