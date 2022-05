Victorie voor tafeltennissers Vriendenschaar: ‘We hadden niet eens de ambitie om kampioen te worden’

Brigitte is met haar waterpolo­club de beste van Europa: ‘Het was een gekkenhuis’

Brigitte Sleeking won in haar eerste seizoen bij het Griekse Olympiacos meteen de Euro League, de belangrijkste prijs voor waterpoloteams in Europa. De oud-speelster van Widex/GZC DONK, die de Gouwenaars vorig jaar zomer verliet voor de Griekse club, was in de finale te sterk voor de Spaanse recordkampioen CN Sabadell: 11-7. In Athene kan Sleeking, die opgroeide bij MNC Dordrecht, nog twee prijzen pakken.

8 april