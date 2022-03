Vier duels in veertien dagen? ‘Alsof we in de Champions League en KNVB-beker spelen’

Na zilver op NK droomt Roxanne Takken al van nieuwe successen: ‘Ik wil plek in Nederland­se selectie afdwingen’

Na zes vierde plaatsen zette Roxanne Takken alles op alles om tijdens het NK Veldrijden in Hoogeveen op het nieuwelingenpodium te stappen. Trainer Robert Huisman nam de gedreven 15-jarige Alphense renster twee keer per week in Gouda bij de Coenecoopsebrug onder handen met de zilveren medaille als beloning.

9 februari